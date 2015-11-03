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Notizie Brambati Fiorentina

Brambati: “Ho ricevuto conferme dall’emissario sulla cessione della Fiorentina. La smentita una riconferma”

15 novembre 2025 16:38

Brambati rivela: “La Fiorentina è ufficialmente in vendita, con 300 milioni la porti via”

10 novembre 2025 15:36

Brambati: "Rigore inesistente dato alla Fiorentina. Darmian non poteva saltare in un altro modo"

13 febbraio 2025 17:16

La rivelazione: "Gasperini ha guadagnato 9 milioni per una stagione. Prende il 3% da ogni plusvalenza"

20 settembre 2023 16:53

Brambati attacca Commisso: “Lui è attaccato alla maglia? Calcio è business, non ci sono presidenti tifosi”

16 maggio 2023 17:58

Brambati rivela: "Iachini mi aveva assicurato che Vlahovic era pronto per giocare nella Juventus"

11 aprile 2023 19:21

Brambati rivela: "Ci davano doping prima di ogni partita. In albergo facevamo flebo per recuperare"

07 febbraio 2023 18:39

Brambati difende Vlahovic: "Le critiche verso di lui sono ingiuste, non è un flop è stato infortunato"

31 dicembre 2022 19:19

Brambati attacca Jovic: "Non è rispettoso verso Firenze, la Fiorentina e i tifosi. Ha detto delle cavolate"

02 novembre 2022 12:10

Brambati: "La Fiorentina ha fatto degli errori ma Italiano è deludente. Non ha fatto nulla di speciale"

12 ottobre 2022 13:13

Brambati su Italiano: "È bravo, sorpreso dal calo. Per fare il salto di qualità serve qualcosa in più"

28 aprile 2022 22:21

Brambati avverte l'Inter: ''Devono stare molto attenti alla Fiorentina, è avversario ostico''

17 marzo 2022 16:55

Brambati: "Fiorentina senza Vlahovic ricorda Juve senza CR7. I giocatori contano non schemi e tattiche "

08 febbraio 2022 14:11

Brambati, parole di stima per Pradè: ''Dirigente bravissimo, trattativa con i controfiocchi''

27 gennaio 2022 17:43

Brambati non smette di parlare di Vlahovic: "Non vedo perchè debba restare alla Fiorentina"

03 gennaio 2022 19:59

Brambati sicuro: "Vlahovic se ha possibilità di andar via deve farlo, soprattutto per le ambizioni"

01 gennaio 2022 10:07

Brambati: "Vlahovic promesso sposo della Juventus? No, non ha ancora l'accordo con nessuno"

16 novembre 2021 18:06

Brambati: "Vlahovic? I tifosi maturino. Non esistono bandiere, i giocatori sono professionisti"

21 ottobre 2021 21:13

Brambati: "La Fiorentina non può chiedere 60 milioni per Vlahovic. Bella coppia con Chiesa"

07 ottobre 2021 19:05

Brambati rivela: "Juric ha avuto tre colloqui con la Fiorentina con tre persone diverse. Da lì ci ha ripensato"

05 novembre 2020 20:12

Brambati: "Chiesa? Alla fine andrà via. Commisso si dovrà adeguare, alcuni giocatori vogliono un top club"

16 aprile 2020 19:33

Brambati: "Il Milan non volle prendere Ribery. Gattuso lo aveva messo fra le priorità. Invece.."

17 ottobre 2019 20:44

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