Notizie Brambati Fiorentina

Brambati: “Ho ricevuto conferme dall’emissario sulla cessione della Fiorentina. La smentita una riconferma”
15 novembre 2025 16:38
Brambati rivela: “La Fiorentina è ufficialmente in vendita, con 300 milioni la porti via”
10 novembre 2025 15:36
Brambati: "Rigore inesistente dato alla Fiorentina. Darmian non poteva saltare in un altro modo"
13 febbraio 2025 17:16
La rivelazione: "Gasperini ha guadagnato 9 milioni per una stagione. Prende il 3% da ogni plusvalenza"
20 settembre 2023 16:53
Brambati attacca Commisso: “Lui è attaccato alla maglia? Calcio è business, non ci sono presidenti tifosi”
16 maggio 2023 17:58
Brambati rivela: "Iachini mi aveva assicurato che Vlahovic era pronto per giocare nella Juventus"
11 aprile 2023 19:21
Brambati rivela: "Ci davano doping prima di ogni partita. In albergo facevamo flebo per recuperare"
07 febbraio 2023 18:39
Brambati difende Vlahovic: "Le critiche verso di lui sono ingiuste, non è un flop è stato infortunato"
31 dicembre 2022 19:19
Brambati attacca Jovic: "Non è rispettoso verso Firenze, la Fiorentina e i tifosi. Ha detto delle cavolate"
02 novembre 2022 12:10
Brambati: "La Fiorentina ha fatto degli errori ma Italiano è deludente. Non ha fatto nulla di speciale"
12 ottobre 2022 13:13
Brambati su Italiano: "È bravo, sorpreso dal calo. Per fare il salto di qualità serve qualcosa in più"
28 aprile 2022 22:21
Brambati avverte l'Inter: ''Devono stare molto attenti alla Fiorentina, è avversario ostico''
17 marzo 2022 16:55
Brambati: "Fiorentina senza Vlahovic ricorda Juve senza CR7. I giocatori contano non schemi e tattiche "
08 febbraio 2022 14:11
Brambati, parole di stima per Pradè: ''Dirigente bravissimo, trattativa con i controfiocchi''
27 gennaio 2022 17:43
Brambati non smette di parlare di Vlahovic: "Non vedo perchè debba restare alla Fiorentina"
03 gennaio 2022 19:59
Brambati sicuro: "Vlahovic se ha possibilità di andar via deve farlo, soprattutto per le ambizioni"
01 gennaio 2022 10:07
Brambati: "Vlahovic promesso sposo della Juventus? No, non ha ancora l'accordo con nessuno"
16 novembre 2021 18:06
Brambati: "Vlahovic? I tifosi maturino. Non esistono bandiere, i giocatori sono professionisti"
21 ottobre 2021 21:13
Brambati: "La Fiorentina non può chiedere 60 milioni per Vlahovic. Bella coppia con Chiesa"
07 ottobre 2021 19:05
Brambati rivela: "Juric ha avuto tre colloqui con la Fiorentina con tre persone diverse. Da lì ci ha ripensato"
05 novembre 2020 20:12
Brambati: "Chiesa? Alla fine andrà via. Commisso si dovrà adeguare, alcuni giocatori vogliono un top club"
16 aprile 2020 19:33
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