Brambati difende Vlahovic: “Le critiche verso di lui sono ingiuste, non è un flop è stato infortunato”

Il giornalista Massimo Brambati ha parlato del flop di Vlahovic alla Juventus. Queste le sue parole a TMW Radio: “Vlahovic l’ha delusa? Dare del flop a un giocatore che ha difficoltà fisiche non è giusto. La pubalgia è un infortunio meno evidente ma fastidioso e limitante, che ti porta a muoverti in una maniera naturale in campo. E’ sicuramente stata una spesa importante, ma se devo mettere un flop dico la gestione e l’ingaggio di Pogba. Si è fatto male a luglio, non è stato fatto operare subito e ora sappiamo in che condizioni è. Questo è un flop confezionato e su di lui era poggiato tutto il mercato Juve e la ripartenza di questa squadra. E’ stato un flop societario della Juventus, più che del giocatore”.

