Invece non si sono ancora verificate le condizioni per un arrivo di Youssef Maleh al Lecce. Resta in uscita dalla Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

