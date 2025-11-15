Brambati: “Ho ricevuto conferme dall’emissario sulla cessione della Fiorentina. La smentita una riconferma”

L’intermediario di mercato, Massimo Brambati, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della notizia legata alla possibile cessione della Fiorentina da parte di Commisso: “Forse mi è stata detta una cifra per invogliare l’acquirente, ma io ho riferito le parole che mi ha detto questo emissario che sapeva che ero a New York, è finita lì, ho dato una notizia che mi era stata data.

Mi attengo umilmente al comunicato della società, evidentemente quest’emissario mi ha detto un qualcosa di non reale, ma l’ho risentito e mi ha ripetuto la stessa cosa. Se c’è una smentita, c’è anche una conferma, come dice una regola non scritta del giornalismo“.