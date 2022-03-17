Brambati avverte l'Inter: ''Devono stare molto attenti alla Fiorentina, è avversario ostico''

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb radio della delicata trasferta milanese che attende la Fiorentina.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati non nasconde le insidie per gli uomini di Simone Inzaghi in vista della sfida casalinga contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

''Non sono decisive ma importantissime, non solo per la classifica ma dal punto di vista psicologico. Un risultato negativo per una di queste squadre può avere degli strascichi. L'Inter ha una partita delicata, d'ora in avanti rischi sempre. Un mezzo passo falso può condizionarti. Andare alla sosta con un risultato negativo o positivo cambia tanto. Il Napoli, se vince, è lì. La Fiorentina non è una squadra facile da incontrare e i nerazzurri lo sanno''.

FLACHI RISPONDE: ''DIFFERENZA TRA ALLEGRI E IACHINI SONO I GIOCATORI CHE ALLENANO MA MAX NON E' SCARSO''

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