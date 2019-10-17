Brambati: "Il Milan non volle prendere Ribery. Gattuso lo aveva messo fra le priorità. Invece.."

È intervenuto nel corso della trasmissione in onda su TMW Radio, l'ex calciatore dell'Inter Massimo Brambati ha svelato un retroscena di mercato che avrebbe portato Franck Ribery al Milan. "Io ancora...

È intervenuto nel corso della trasmissione in onda su TMW Radio, l'ex calciatore dell'Inter Massimo Brambati ha svelato un retroscena di mercato che avrebbe portato Franck Ribery al Milan. "Io ancora adesso - ha detto in riferimento alle scelte della dirigenza rossonera - non ho capito perché abbiano deciso di mollare Gattuso ed alla fine ritrovarsi a prendere Pioli. Era meglio seguire Gattuso, il quale aveva chiesto tre giocatori esperti, due di questi erano liberi da contratto. Il primo nome della lista era appunto Ribery, invece è stato portato alla Fiorentina da Luca Toni e sta facendo una gran bella figura. Invece Gattuso è abbandonato così, come le sue proposte".

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