La rivelazione: “Gasperini ha guadagnato 9 milioni per una stagione. Prende il 3% da ogni plusvalenza”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato di Allegri e Gasperini, queste le sue parole:

“Bonucci non ha dimostrato il ragazzo intelligente che è in questo frangente. Ne è uscito bene Allegri, che critico spesso. Ne è uscito con classe, augurandogli una buona annata e le ambizioni, visto che gioca in Champions con una squadra importante. Aggiungo poi una cosa: Gasperini lo scorso anno ha preso più di Allegri, 9 mln. Ha preso il 3% sulle plusvalenze che ha fatto fare al club con la vendita dei giocatori. L’ho saputo da un addetto ai lavori, è una cosa importantissima sul lavoro che fanno gli allenatori, che non è solo quello di ottenere risultati sportivi. Su Juve-Lazio dico che senza Pogba, indipendentemente da come sarebbe stato il suo rendimento, è un uomo in meno per Allegri, e poi è uno top. Anche al 50% è più forte di Fagioli e Miretti”.

