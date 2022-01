Brambati sicuro: “Vlahovic se ha possibilità di andar via deve farlo, soprattutto per le ambizioni”

Ognuno dice la sua in questi giorni sul futuro di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, con il contratto in scadenza nel giugno del 2023.

“Se Vlahovic fa bene ad andare via dalla Fiorentina? E’ adesso che deve battere il ferro – ha detto Massimo Brambati, ex calciatore ed attualmente procuratore a TMW Radio -, magari tra un mese le cose cambiano. Se ha la possibilità di andare, deve farlo. Non è solo il guadagno ma l’ambizione, soprattutto quando si è giovani”.

LEGGI ANCHE, RIBERY PUÒ SORRIDERE, A MEZZANOTTE LA SALERNITANA È STATA COMPRATA DA IERVOLINO, CAPO DI PEGASO