L’ex giocatore Massimo Brambati ha parlato a Tmw Radio della polemica che riguarda le parole di Jovic. Questo il suo parere: “Jovic prima di parlare dovrebbe forse pensarci prima, ha detto una cavolata. Non è rispettoso nei confronti di Firenze, della piazza, dei tifosi, della società. Non è una piazza che puoi utilizzare per andare in altri lidi. Devi dare tutto per regalargli i risultati che merita

LE ULTIME DAL CENTRO SPORTIVO