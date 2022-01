Brambati, parole di stima per Pradè: ”Dirigente bravissimo, trattativa con i controfiocchi”

Sentito attestato di stima da parte di Massimo Brambati nei confronti di Daniele Pradè. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex calciatore ed attuale procuratore, ha espresso tutto il suo assenso circa la gestiione della trattativa che porterà Vlahovic in bianconero da parte del ds viola. Queste le sue parole: ”Pradè è stato bravissimo. La Fiorentina era in una situazione davvero complicata e con i giocatori giovani la volontà conta più di tutto. Quindi, visto le condizioni, la dirigenza viola ha fatto una trattativa con i controfiocchi. Dal punto di vista tecnico la Juventus ha preso uno dei migliori attaccati in circolazione. Non so se i nuovi acquisti faranno dimenticare Vlahovic ma sicuramente daranno una grande mano alla squadra. Poi io stimo tanto Italiano per la sua capacità di adattare tutti i giocatori a disposizione, vedremo casa riuscirà a fare.”

