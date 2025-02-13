Brambati: "Rigore inesistente dato alla Fiorentina. Darmian non poteva saltare in un altro modo"

L'ex calciatore, Massimo Brambati, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del caos arbitri e dell'episodio che si è verificato in Inter-Fiorentina. Queste le sue parole:"Capisco la r...

L'ex calciatore, Massimo Brambati, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del caos arbitri e dell'episodio che si è verificato in Inter-Fiorentina. Queste le sue parole:

"Capisco la rabbia dell'Atalanta però poi ci si deve sempre ricordare di quando gli episodi li hai a favore. Sono d'accordo con Gasperini su tutti i fronti, poi però quando ha una cosa a favore dovrebbe presentarsi di fronte alle telecamere e dire qualcosa in supporto del suo collega sfavorito. Per me quello di Gatti a Como non è rigore, ad esempio, così come il rigore per la Fiorentina non esiste perché non puoi saltare in altro modo. Chi l'ha fatta quella regola? Gli ex calciatori? No chi sta bello seduto al caldo sulla sedia. Per questo bisognerebbe coinvolgere maggiormente gli ex calciatori, perché in alcune situazioni loro possono darti un punto di vista da campo. Io per tenere lontano Van Basten in area dovevo tenere le braccia aperte. Bisognerebbe prendere determinati ex calciatori che nel loro passato non hanno avuto coinvolgimenti con le squadre più importanti e farsi supportare su determinati episodi".