Notizie Inter Fiorentina Fiorentina

Marchini fiducioso: "La Fiorentina può fare risultato contro l'Inter: vincere sarebbe la svolta"
29 ottobre 2025 13:33
I convocati della Fiorentina per l’Inter: tutti confermati tranne Sabiri, out per una contusione
28 ottobre 2025 18:31
Paolillo: "Commisso? Credo abbia operato molto bene. Ostacolato da chi non sposa le sue idee"
28 ottobre 2025 13:23
Sfogo Inzaghi: "Parlano ancora del corner con la Fiorentina, ma ricordo quello dato al Leverkusen al 90'"
15 febbraio 2025 13:16
Retroscena DAZN: "Kean ci è rimasto male. Voleva calciare il rigore, Mandragora però si è tenuto il pallone"
14 febbraio 2025 13:14
Brambati: "Rigore inesistente dato alla Fiorentina. Darmian non poteva saltare in un altro modo"
13 febbraio 2025 17:16
Cesari: "Il gol dell'Inter è arrivato per colpa di un protocollo preistorico. Introdurrei VAR a chiamata"
13 febbraio 2025 16:04
Zappi (pres. AIA) sottolinea: "Non difendo l'errore in Inter-Fiorentina. Protocollo IFAB da aggiornare"
13 febbraio 2025 15:31
La Serie A corre ai ripari: richiesta VAR per i corner e per 2° ammonizione. L'IFAB si riunirà l'1 marzo
11 febbraio 2025 18:36
Conti al fianco di Kean dopo gli insulti sui social: "La mamma dei cretini è sempre incinta"
11 febbraio 2025 17:50
Baiano: "Inter diversa da quella del Franchi. La Fiorentina doveva attenderli e ripartire, ma ha faticato"
11 febbraio 2025 17:24
Inzaghi: "Oggi vittoria importante, la Fiorentina non ha fatto quasi niente per impensierirci"
10 febbraio 2025 23:36
Cade la Fiorentina a San Siro, l'Inter vince 2-1. Primo gol dell'Inter su un calcio d'angolo inesistente
10 febbraio 2025 22:42
Marotta: "Sconfitta amara quella di giovedì, abbiamo creato pochissimo. Stimolo in più per stasera"
10 febbraio 2025 20:31
Ferrari: "Il presidente voleva una squadra con tanti italiani. Zaniolo? Ci darà una grande mano"
10 febbraio 2025 20:25
De Gea: "Proveremo a proporre quanto fatto giovedì. Sogno Champions, i nuovi ci daranno un mano"
10 febbraio 2025 20:08
Orlando: "Inter con la bava alla bocca contro la Fiorentina. Ai nerazzurri mancano 2 esterni importanti"
10 febbraio 2025 17:11
Bucchioni: "Riconfermerei la stessa Fiorentina di giovedì. Firmerei per un pareggio a San Siro"
10 febbraio 2025 16:22
Flachi: "Palladino difficilmente cambierà qualcosa. Vincere contro l'Inter ti dà più carica"
10 febbraio 2025 15:27
Comuzzo era diffidato, l'ammonizione è pesante: salterà il match di lunedì contro l'Inter
02 febbraio 2025 17:36
Coppa Italia: la Fiorentina affronterà l’Inter a San Siro il 20 gennaio per gli ottavi. Il quadro
25 novembre 2020 20:29
Sconcerti: "La Fiorentina ha qualità ma una rosa non competente. I 5 cambi favoriscono l'Inter e i ricchi"
27 settembre 2020 15:09
Commisso: "Meritavamo almeno il pari, obiettivo far meglio del decimo posto. Senza stadio no grandi acquisti"
26 settembre 2020 23:13
PAGELLE VIOLA, VLAHOVIC DA HORROR. RIBERY, CHIESA E CASTROVILLI MERAVIGLIOSI
26 settembre 2020 22:43
Pradè ai microfoni di Dazn: "Vogliamo un centrocampo che aiuti le punte. Chiesa? Speriamo sia determinante stasera"
26 settembre 2020 20:54
Amrabat a Dazn: "Inter forte ma vogliamo fare risultato. Commisso mi ha detto di giocare bene e divertirmi"
26 settembre 2020 20:40
La formazione ufficiale della Fiorentina, gioca Bonaventura, fuori Pezzella
26 settembre 2020 19:51
Caressa non ha dubbi: "Vince l'Inter contro la Fiorentina". Ma Zazzaroni non è d'accordo
26 settembre 2020 17:42
Terracciano: "Con le unghie e con i denti, sempre...grande prova di tutti"
23 luglio 2020 10:20
Iachini: "Potevamo vincere, ci manca il gol, è il nostro più grande difetto"
23 luglio 2020 00:53
Conte: "Onore alla Fiorentina. Chi arriva secondo è il primo dei perdenti"
23 luglio 2020 00:21
Convocati, out Dragowski. Conferma fra i pali per Terracciano. Ecco i 24 scelti dal tecnico Iachini
21 luglio 2020 13:12
Paventi(Skysport): "Eriksen nei convocati già stasera. Titolare? Non escludo nulla. Conte.."
29 gennaio 2020 08:31
ACF: ecco la rosa dei 23 convocati dal tecnico Iachini per la gara con l'Inter. Il comunicato
28 gennaio 2020 14:26
Coppa Italia, completo il programma dei quarti. Si parte il 21 con Napoli-Lazio. Così in tv
17 gennaio 2020 08:23
Da Milano: "Mazzoleni pro viola, gol da annullare e Chiesa doveva essere espulso"
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Viola club Londra, come abbiamo seguito Inter-Fiorentina: "per fortuna rigiochiamo tra cinque giorni"
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La fotosequenza del rigore concesso all’Inter per “la mano” di Hugo. Secondo Sky “presunzione di colpevolezza”
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Cor. Fio. "Rigore per fallo di polpastrello: sconfitta immeritata ma la Fiorentina ha carattere"
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Vergogna a San Siro! Rigore-Inter dubbio, ma rigore netto per la Fiorentina e un'espulsione negata
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Cognigni: “Mazzoleni miglior giocatore interista, senza di lui avremmo fatto punti. Il VAR crea protagonismo”
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(FOTO): Mazzoleni un disastro, manca il rosso ad Asamoah ed un rigore ai viola su Chiesa
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Icardi di rigore, una buona Fiorentina chiude il primo tempo in svantaggio (1-0) a San Siro
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Benassi: "Dobbiamo ripetere la prestazione di sabato. Sarà una gara difficile"
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Pagnini: "Mazzoleni arbitro perfetto per la sfida, sinonimo di garanzia. Rizzoli ha tenuto conto..."
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(VIDEO): Inter-Fiorentina ed uno score a favore dei nerazzurri. Ricordate i goal di Restelli e Batistuta?
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Gazzetta, la Fiorentina ridimensiona la Spal e martedì arriva l'esame Inter...
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LA GRANDE POCHEZZA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
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