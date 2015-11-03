Labaro Viola

Notizie Inter Fiorentina Fiorentina

Marchini fiducioso: "La Fiorentina può fare risultato contro l'Inter: vincere sarebbe la svolta"

29 ottobre 2025 13:33

I convocati della Fiorentina per l’Inter: tutti confermati tranne Sabiri, out per una contusione

28 ottobre 2025 18:31

Paolillo: "Commisso? Credo abbia operato molto bene. Ostacolato da chi non sposa le sue idee"

28 ottobre 2025 13:23

Sfogo Inzaghi: "Parlano ancora del corner con la Fiorentina, ma ricordo quello dato al Leverkusen al 90'"

15 febbraio 2025 13:16

Retroscena DAZN: "Kean ci è rimasto male. Voleva calciare il rigore, Mandragora però si è tenuto il pallone"

14 febbraio 2025 13:14

Brambati: "Rigore inesistente dato alla Fiorentina. Darmian non poteva saltare in un altro modo"

13 febbraio 2025 17:16

Cesari: "Il gol dell'Inter è arrivato per colpa di un protocollo preistorico. Introdurrei VAR a chiamata"

13 febbraio 2025 16:04

Zappi (pres. AIA) sottolinea: "Non difendo l'errore in Inter-Fiorentina. Protocollo IFAB da aggiornare"

13 febbraio 2025 15:31

La Serie A corre ai ripari: richiesta VAR per i corner e per 2° ammonizione. L'IFAB si riunirà l'1 marzo

11 febbraio 2025 18:36

Conti al fianco di Kean dopo gli insulti sui social: "La mamma dei cretini è sempre incinta"

11 febbraio 2025 17:50

Baiano: "Inter diversa da quella del Franchi. La Fiorentina doveva attenderli e ripartire, ma ha faticato"

11 febbraio 2025 17:24

Inzaghi: "Oggi vittoria importante, la Fiorentina non ha fatto quasi niente per impensierirci"

10 febbraio 2025 23:36

Cade la Fiorentina a San Siro, l'Inter vince 2-1. Primo gol dell'Inter su un calcio d'angolo inesistente

10 febbraio 2025 22:42

Marotta: "Sconfitta amara quella di giovedì, abbiamo creato pochissimo. Stimolo in più per stasera"

10 febbraio 2025 20:31

Ferrari: "Il presidente voleva una squadra con tanti italiani. Zaniolo? Ci darà una grande mano"

10 febbraio 2025 20:25

De Gea: "Proveremo a proporre quanto fatto giovedì. Sogno Champions, i nuovi ci daranno un mano"

10 febbraio 2025 20:08

Orlando: "Inter con la bava alla bocca contro la Fiorentina. Ai nerazzurri mancano 2 esterni importanti"

10 febbraio 2025 17:11

Bucchioni: "Riconfermerei la stessa Fiorentina di giovedì. Firmerei per un pareggio a San Siro"

10 febbraio 2025 16:22

Flachi: "Palladino difficilmente cambierà qualcosa. Vincere contro l'Inter ti dà più carica"

10 febbraio 2025 15:27

Comuzzo era diffidato, l'ammonizione è pesante: salterà il match di lunedì contro l'Inter

02 febbraio 2025 17:36

Coppa Italia: la Fiorentina affronterà l’Inter a San Siro il 20 gennaio per gli ottavi. Il quadro

25 novembre 2020 20:29

Sconcerti: "La Fiorentina ha qualità ma una rosa non competente. I 5 cambi favoriscono l'Inter e i ricchi"

27 settembre 2020 15:09

Commisso: "Meritavamo almeno il pari, obiettivo far meglio del decimo posto. Senza stadio no grandi acquisti"

26 settembre 2020 23:13

PAGELLE VIOLA, VLAHOVIC DA HORROR. RIBERY, CHIESA E CASTROVILLI MERAVIGLIOSI

26 settembre 2020 22:43

Pradè ai microfoni di Dazn: "Vogliamo un centrocampo che aiuti le punte. Chiesa? Speriamo sia determinante stasera"

26 settembre 2020 20:54

Amrabat a Dazn: "Inter forte ma vogliamo fare risultato. Commisso mi ha detto di giocare bene e divertirmi"

26 settembre 2020 20:40

La formazione ufficiale della Fiorentina, gioca Bonaventura, fuori Pezzella

26 settembre 2020 19:51

Caressa non ha dubbi: "Vince l'Inter contro la Fiorentina". Ma Zazzaroni non è d'accordo

26 settembre 2020 17:42

Terracciano: "Con le unghie e con i denti, sempre...grande prova di tutti"

23 luglio 2020 10:20

Iachini: "Potevamo vincere, ci manca il gol, è il nostro più grande difetto"

23 luglio 2020 00:53

Conte: "Onore alla Fiorentina. Chi arriva secondo è il primo dei perdenti"

23 luglio 2020 00:21

Convocati, out Dragowski. Conferma fra i pali per Terracciano. Ecco i 24 scelti dal tecnico Iachini

21 luglio 2020 13:12

Paventi(Skysport): "Eriksen nei convocati già stasera. Titolare? Non escludo nulla. Conte.."

29 gennaio 2020 08:31

ACF: ecco la rosa dei 23 convocati dal tecnico Iachini per la gara con l'Inter. Il comunicato

28 gennaio 2020 14:26

Coppa Italia, completo il programma dei quarti. Si parte il 21 con Napoli-Lazio. Così in tv

17 gennaio 2020 08:23

Da Milano: "Mazzoleni pro viola, gol da annullare e Chiesa doveva essere espulso"

28 settembre 2018 10:45

Viola club Londra, come abbiamo seguito Inter-Fiorentina: "per fortuna rigiochiamo tra cinque giorni"

26 settembre 2018 18:02

La fotosequenza del rigore concesso all’Inter per “la mano” di Hugo. Secondo Sky “presunzione di colpevolezza”

26 settembre 2018 10:18

Cor. Fio. "Rigore per fallo di polpastrello: sconfitta immeritata ma la Fiorentina ha carattere"

26 settembre 2018 10:00

Vergogna a San Siro! Rigore-Inter dubbio, ma rigore netto per la Fiorentina e un'espulsione negata

26 settembre 2018 09:39

Cognigni: “Mazzoleni miglior giocatore interista, senza di lui avremmo fatto punti. Il VAR crea protagonismo”

25 settembre 2018 23:26

Pioli furioso a Sky: "Leghiamo le mani dietro la schiena ai miei giocatori? Non era rigore"

25 settembre 2018 23:03

(FOTO): Mazzoleni un disastro, manca il rosso ad Asamoah ed un rigore ai viola su Chiesa

25 settembre 2018 22:35

Icardi di rigore, una buona Fiorentina chiude il primo tempo in svantaggio (1-0) a San Siro

25 settembre 2018 21:28

Benassi: "Dobbiamo ripetere la prestazione di sabato. Sarà una gara difficile"

25 settembre 2018 20:04

Pagnini: "Mazzoleni arbitro perfetto per la sfida, sinonimo di garanzia. Rizzoli ha tenuto conto..."

25 settembre 2018 11:01

(VIDEO): Inter-Fiorentina ed uno score a favore dei nerazzurri. Ricordate i goal di Restelli e Batistuta?

24 settembre 2018 12:34

Gazzetta, la Fiorentina ridimensiona la Spal e martedì arriva l'esame Inter...

23 settembre 2018 10:11

LA GRANDE POCHEZZA... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

21 agosto 2017 12:49

SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER INTER-FIORENTINA

20 agosto 2017 19:55

Archivio

Esplora l'archivio di Inter Fiorentina

Sett. 44 Sett. 7 Sett. 5
Sett. 48 Sett. 39 Sett. 30 Sett. 5 Sett. 3
Sett. 39 Sett. 38
Sett. 34 Sett. 33