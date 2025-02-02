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Comuzzo era diffidato, l'ammonizione è pesante: salterà il match di lunedì contro l'Inter

Fiorentina, Comuzzo sconterà la squalifica nella gara valida per il 24° turno di Serie A contro l'Inter di Inzaghi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2025 17:36
Comuzzo era diffidato, l'ammonizione è pesante: salterà il match di lunedì contro l'Inter - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Brutta notizia per la Fiorentina, che dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori per la partita contro l'Inter, valida per il 24° turno di Serie A. Il giovane classe 2005, già diffidato, è stato ammonito oggi e dovrà scontare una giornata di squalifica proprio contro i nerazzurri. Tuttavia, sarà a disposizione per il match di recupero del 6 febbraio, visto che, secondo il regolamento, tutti i giocatori non squalificati per il 14° turno possono essere convocati.

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