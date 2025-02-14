Retroscena DAZN: "Kean ci è rimasto male. Voleva calciare il rigore, Mandragora però si è tenuto il pallone"

Dazn sul suo profilo Instagram ha voluto mettere un piccolo retroscena della partita giocata lunedì sera a San Siro tra Inter e Fiorentina, terminata con il punteggio di 2 a 1 per i nerazzurri. Con la...

Dazn sul suo profilo Instagram ha voluto mettere un piccolo retroscena della partita giocata lunedì sera a San Siro tra Inter e Fiorentina, terminata con il punteggio di 2 a 1 per i nerazzurri. Con la bordo cam l'emittente televisiva è riuscita a scorgere un siparietto tra Mandragora e Kean al momento della decisione di battere il calcio di rigore. Il capocannoniere viola non la prende bene, rimanendo fermo a guardare il vuoto quando Mandragora si avvicina verso gli undici metri con il pallone sotto al braccio; sarà capitan Ranieri a portarlo via per poi esultare con l'attaccante azzurro e tutta la squadra dopo la trasformazione del penalty dell'ex Torino che spiazza Sommer.

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