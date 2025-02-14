Ranking Uefa: l'Italia, penalizzata da arbitraggi discutibili scivola al terzo posto superata dalla Spagna. Prossima settimana fondamentale

La doppia sconfitta del Milan in casa del Feyenoord, dell'Atalanta sul campo del Bruges, nell'andata dei playoff di Champions League e il pari della Roma a Oporto in Europa League, ha frenato l'Italia...

La doppia sconfitta del Milan in casa del Feyenoord, dell'Atalanta sul campo del Bruges, nell'andata dei playoff di Champions League e il pari della Roma a Oporto in Europa League, ha frenato l'Italia verso la corsa per un posto in più nella nuova Champions League per la stagione 2025/26. Gli arbitraggi sono stati sicuramente discutibili, quantomeno per le formazioni italiane. Dopo Gasperini anche Claudio Ranieri si è fatto sentire nel post partita per la designazione arbitrale considerata non all'altezza di un playoff internazionale.

Ritornando alla classifica del ranking UEFA, comanda l'Inghilterra, in vetta dall'inizio della stagione e ormai sicura di un posto aggiuntivo nella griglia Champions per il prossimo anno. C'è però un cambio di posizione nella classifica generale, in questo momento al secondo posto c'è la Spagna, che ha potuto contare sulle vittorie di Real Madrid in Champions, della Real Sociedad in Europa League e del Real Betis in Conference (che potrebbe essere un prossimo avversario della Fiorentina). Sorpasso, dunque, nei confronti del calcio italiano.

Non solo la Spagna, ma anche la Germania fa capolino all'orizzonte guadagnando la quarta posizione, grazie al successo del Bayern Monaco in trasferta contro il Celtic in Champions e l'Heidenheim a Copenaghen in Conference. Stesso discorso per il Portogallo al quinto posto (vittoria del Benfica in casa del Monaco), del Belgio e dell'Olanda. Ricordiamo che anche i playoff portano punti. Rispetto al girone non c'è alcuna differenza relativamente alle modalità di conquista del punteggio: la vittoria ne porta due, il pareggio uno. I punti bonus per il passaggio agli ottavi invece sono i seguenti: 1,5 per la Champions, 1 per l'Europa League.

LA CLASSIFICA DEL RANKING UEFA POST ANDATA PLAYOFF

1. Inghilterra 20.892

3. Spagna 18.036

3. ITALIA 17.687

4. Germania 15.421

5. Portogallo 15.350

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.550

8. Olanda 13.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-boccia-gudmundsson-anche-contro-il-como-sara-in-panchina/288822/