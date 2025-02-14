Corriere dello Sport boccia Gudmundsson: “Anche contro il Como sarà in panchina”

Per Gud un'altalena di rendimento per ora con la Fiorentina

Dopo di tutti viene Gudmundsson nel 4-2-3-1 (0 4-4-1-1) da cui Palladino sembra intenzionato a ripartire in scia con l'ultima mezz'ora di San Siro, e comunque prova a giocarsi la possibilità di essere il centravanti per una volta, il referente del gioco viola là davanti con quelle che sono le sue indiscutibili qualità di finalizzatore, grazie a ottimi mezzi tecnici, dribbling e senso del gol. Che sono stati almeno a Genova e molto meno finora a Firenze in un'altalena di rendimento, di infortuni e ripartenze, di occasioni cercate e non sfruttate, che hanno spinto l'islandese più giù che su.

Come a Milano lunedì scorso: veniva dall'influenza che gli aveva fatto saltare l'Inter-1 e poi relegato in panchina con l'Inter-2 assieme a tutti gli altri che non c'erano al Franchi per la decisione di Palladino di dare fiducia a chi aveva compiuto l'impresa del 3-0 ai nerazzurri: e proprio modo e contributo avuti a San Siro lo riporteranno in panchina anche contro il Como. Lo riporta il Corriere dello Sport.