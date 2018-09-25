(FOTO): Mazzoleni un disastro, manca il rosso ad Asamoah ed un rigore ai viola su Chiesa

Farà sicuramente discutere l’arbitraggio di Mazzoleni in Inter-Fiorentina specie sulla dinamica del secondo goal nerazzurro: fallo di Asamoah in netto ritardo su Chiesa, non arriva il doppio giallo. I...

Farà sicuramente discutere l’arbitraggio di Mazzoleni in Inter-Fiorentina specie sulla dinamica del secondo goal nerazzurro: fallo di Asamoah in netto ritardo su Chiesa, non arriva il doppio giallo. Immediatamente dopo, Chiesa entra in area e viene steso (vedi foto) ma Mazzoleni fa proseguire. Sul capovolgimento di fronte l’Inter va in vantaggio con D’Ambrosio che unito all’1-0 su rigore quanto meno dubbio, decretato poi dal VAR, per un presunto fallo di mano di Vitor Hugo fanno recriminare la viola.