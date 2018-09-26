Vergogna a San Siro! Rigore-Inter dubbio, ma rigore netto per la Fiorentina e un'espulsione negata

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio accusa l'arbitro Mazzoleni su tre episodi decisivi: “rigore concesso all’Inter perché, forse, Vitor Hugo ha sfiorato la palla con le unghie (si era di...

A cura di Redazione Labaroviola 26 settembre 2018 09:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mazzoleni

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