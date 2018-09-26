Vergogna a San Siro! Rigore-Inter dubbio, ma rigore netto per la Fiorentina e un'espulsione negata
Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio accusa l'arbitro Mazzoleni su tre episodi decisivi: “rigore concesso all’Inter perché, forse, Vitor Hugo ha sfiorato la palla con le unghie (si era di...
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2018 09:39
Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio accusa l'arbitro Mazzoleni su tre episodi decisivi: “rigore concesso all’Inter perché, forse, Vitor Hugo ha sfiorato la palla con le unghie (si era dimenticato di passare dal manicure in mattinata), secondo giallo evidente risparmiato ad Asamoah sull’1-1 (è stato, sul piano arbitrale, lo sbaglio più grave), rigore non fischiato ai viola, ancora sull’1-1, per un intervento d’anca di Politano su Chiesa.