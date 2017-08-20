SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER INTER-FIORENTINA

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22.44: finisce a San Siro. 3-0 per l'Inter. Buonanotte da Gabriele Caldieron.
45': 4 di recupero.
38': fuori Icardi dentro Eder.
37': MIRACOLO SPORTIELLO! Candreva trova a rimorchio Icardi che di prima intenzione calcia, angolo.
35': destro rabbioso di Babacar dalla distanza, fuori.
33': PERISIC 3-0! capovolgimento di fronte e Joao Mario pesca Perisic che di testa tutto solo non può far altro che segnare. Dentro Zekhini fuori Veretout.
33': PALO VERETOUT! Bordata del francese da fuori area e il palo interno non da la gioia del goal. Anno nuovo solita sfortuna...
30': Babacar serve Dias che rientra con il sinistro e calcia, debole.
29': L'INTER SPRECA! Icardi elude ancora una volta Hugo e poi anziché tirare cerca Gagliardini che alza sopra la traversa.
26': fuori Brozovic dentro Gagliardini.
25': HANDANOVIC! Destro di Babacar da fuori area che costringe il portiere locale a distendersi.
24': monumentale Skriniar che chiude un cross velenosissimo di Olivera.
20': PERISIC FUORI! Bordata di sinistro per il croato da fuori area, fuori di un soffio.
19': Nagatomo sbagliando il cross vanifica un'ottima azione offensiva dell'Inter. Bravo Sportiello in presa bassa.
18': fuori Borja Valero dentro Joao Mario.
17': ottima giocata offensiva di Astori che guadagna un corner.
14': fuori Simeone dentro Babacar.
13': OCCASIONE VIOLA! Dias scende a destra e crossa basso al centro per Simeone che viene anticipato...
11': altra buca di Hugo a centro area...Icardi sempre in agguato.
9': altro buon cross di Eysseric, uno dei più positivi in questa serata al momento molto complicata. Fuori Benassi dentro Cristoforo.
7': Sportiello provvidenzale nel chiudere una girata di Icardi ancora in anticipo su Hugo.
21.35: VIA! È iniziato il secondo tempo, nessun cambio.
--------SECONDO TEMPO--------
21.35: fine primo tempo 2-0.
44': PASTICCIO CLAMOROSO HUGO! Icardi si trova servito dal brasiliano lanciato a rete. Sportiello chiude.
41': non viene concesso il rigore alla Fiorentina, il contatto viene definito veniale. Simile però a quello concesso all'Inter...
38': intervento della VAR per un contatto a centro area con Simeone protagonista.
38': cross di Dias per Simeone, il Cholito viene arginato bene. Mancano uomini in area...
33': buona trama viola condotta da Eysseric. Palla al centro e dopo il velo di Dias arriva il tiro di Sanchez, alto.
28': SI SALVA LA FIORENTINA! Perisic in campo aperto a tu per tu con Sportiello sceglie il passaggio per Icardi ma Hugo devia interrompendo il passaggio.
27': RISPONDE IL CHOLITO! Eysseric pennella nel mezzo e Simeone incorna bene di testa, Handanovic si distende e mette in angolo.
25': OCCASIONE INTER: discesa di Brozovic per vie centrali che conclude dal limite. Sportiello devia in angolo.
23': buona azione di Gil Dias e destro di Veretout da distanza siderale. Fuori di un mese.
18': destro di Benassi, pretenzioso.
15': GOAL INTER! Ancora Mauro Icardi, bel cross da destra di Perisic e colpo di testa ad incrociare imprendibile. Fiorentina in balia di se stessa. 2-0
13': ammonito Sanchez. Striscione dei tifosi interisti a Pioli: "Grazie mister vero interista della passata stagione".
9': discesa di Nagatomo sulla sinistra e serve a rimorchio Vecino che, con il piattone, manda a lato. Fiorentina tramortita.
5': GOAL INTER! Astori fa fallo da rigore su Icardi. Il capitano nerazzurro si presenta sul dischetto e spiazza Sportiello. 1-0.
20.49: VIA! È iniziata Inter-Fiorentina. Arbitra il Sig. Tagliavento.
-----------INIZIO GARA----------
20.18: circa mille i tifosi viola presenti a San Siro. La Fiorentina giocherà in maglia bianca.
20.02: amici di labaroviola bentornati ad un nuovo campionato, un saluto da Gabriele Caldieron. Primo giorno di scuola per il professor Pioli che schiera questi 11 "alunni" per il match contro l'Inter: Sportiello, Tomovic, Hugo, Astori, Olivera, Sanchez, Benassi, Veretout, Dias, Eysseric, Simeone.