Flachi: "Palladino difficilmente cambierà qualcosa. Vincere contro l'Inter ti dà più carica"

L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato della partita di questa sera, dove la Fiorentina affronterà l'Inter a San Siro."Inter...

L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato della partita di questa sera, dove la Fiorentina affronterà l'Inter a San Siro.

"Inter-Fiorentina? Non penso che Palladino cambi qualcosa, ma penso che possa cambiare Folorunsho per mettere Dodo più basso. C'è la curiosità di vedere Fagioli, che però non ha 90 minuti, Cataldi non li ha nemmeno, dopo esser rientrato dall'infortunio. Richardson è stata poi una carta vincente, con le sue spizzate. Cambierà pochissima roba. Parisi e Gosens hanno fatto un partitone sulle fasce.

Fagioli? Mi piace, bisogna capire però se giocherà a due o a 3. Ha delle qualità importanti, poi dipende tutto dalla rivalsa, dalla voglia. Poi penso che Kean gli ha dato dei consigli. Penso sia un gruppo dove se questi giocatori si integrano bene, può venir fuori una gran cosa.

L'Inter? Queste sono squadre che giocano tantissimo, quindi quando giocano con squadre inferiori ci vanno più leggeri. Devi fare la partita perfetta e loro devono sbagliare atteggiamento. La Fiorentina è stata brava nel chiudersi, poi i viola erano bravi ad arrivare sulle seconde palle e ripartire. La Fiorentina nel primo tempo poteva fare due reti. Poi partivi dal 17', quindi non era la solita partita. Poi difficilmente l'Inter sbaglia due partite di seguito. Vincere contro di loro ti dà più carica, quindi la Fiorentina penso andrà con più forza a San Siro. Quando vai a giocare queste partite qui, sei concentrato al massimo. I meriti sono della Fiorentina, comunque: ha fatto la partita che doveva fare, senza inventare niente".

Viviano non esita: “Vlahovic o Kean? Preferisco l’attaccante della Fiorentina, aveva bisogno di fiducia”

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