Viviano non esita: "Vlahovic o Kean? Preferisco l'attaccante della Fiorentina, aveva bisogno di fiducia"

L'ex portiere viola, Emiliano Viviano, si è soffermato sulle prestazioni brillanti di Moise Kean con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole a TvPlay:"Vlahovic o Kean? Io preferisco Kean, ma...

L'ex portiere viola, Emiliano Viviano, si è soffermato sulle prestazioni brillanti di Moise Kean con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole a TvPlay:

"Vlahovic o Kean? Io preferisco Kean, ma lo preferisco per le caratteristiche che ha. Kean ha una continuità derivata dal fatto che alla Fiorentina gioca, i giocatori hanno bisogno di continuità e di fiducia, e queste cose Firenze gliele sta dando. L'età che ha può essere un fattore che incide, ha l'età giusta. Retegui o Kean per il Mondiale? Non lo so, perché Retegui fa gol sempre. Io ti dico che Spalletti ha fatto grande il Napoli con Osimhen, Kean un po' può somigliare, per caratteristiche, all'ex attaccante del Napoli".

Gudmundsson ritrova l’Inter, era il calciatore preferito da Inzaghi per rinforzare la rosa questa estate

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