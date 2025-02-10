Orlando: "Inter con la bava alla bocca contro la Fiorentina. Ai nerazzurri mancano 2 esterni importanti"

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio, si è soffermato sul match di questa sera, che vedrà protagoniste Inter e Fiorentina. Queste le sue parole:"Se l'Inter dovrà temere la Fiorenti...

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio, si è soffermato sul match di questa sera, che vedrà protagoniste Inter e Fiorentina. Queste le sue parole:

"Se l'Inter dovrà temere la Fiorentina? Ero a commentarla giovedì e devo dire che l'Inter è entrata in campo senza intensità, senza quel mordente che ti aspetti da una squadra del genere. La Fiorentina in difficoltà di formazione si è messa col 4-4-2 chiusa e ne ha approfittato. Stasera me li aspetto invece con la bava alla bocca, perché l'occasione è importante. Fagioli e Folorunsho? Sono giocatori di grande interesse, davanti c'è Kean, che forse è l'attaccante più forte del campionato. Senza Dumfries e Dimarco però ti mancano due esterni importanti a questo livello".

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