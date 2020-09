PAGELLE VIOLA, VLAHOVIC DA HORROR. RIBERY, CHIESA E CASTROVILLI MERAVIGLIOSI

La Fiorentina perde in casa dell’Inter per 4-3. Ecco le pagelle dei giocatori viola

Dragowski 6 Assolutamente strepitoso su Lukaku che da solo davanti la porta non riesce a superarlo. Poteva fare qualcosa in più forse sul primo gol di Lautaro. Nulla da fare su Ceccherini. Esce male sul quarto gol

Milenkovic 7 Semplicemente insuperabile, non lo superano praticamente mai sia di testa che in velocità. Un muro

Ceccherini 6 sarebbe ingeneroso punirlo per l’autogol sfortunato. La verità è che sbaglia solo in un occasione, quando si fa scappare Lukaku. Potrebbe sembrare un grosso errore, probabilmente lo è, ma per il resto della gara è sempre in anticipo

Caceres 6.5 pronti via e toglie un gol fatto a Lautaro Martinez con un intervento perfetto. Come Milenkovic, non sbaglia mai. Un guerriero mai domo. Si perde Lukaku in area di rigore nel 3-3

Chiesa 7.5 segna, corre, recupera, fa le diagonali, salva i gol. Prezioso in fase difensiva, letale in fase offensiva

Bonaventura 6.5 assist bellissimo per Kouamè dove è perfetto per altruismo. Le sue giocate alzano il livello tecnico di tutta la squadra

Amrabat 6 una partita da scudo alla difesa, si fa beffare da Lautaro per il raddoppio, qualche altra volta pasticcia con la palla ma è prezioso nel suo lavoro di interdizione

Castrovilli 7 cuce, inventa e segna, ancora una volta. Partita di grande spessore

Biraghi 6 una partita da ex senza infamia e senza lode per Cristiano che si fa sempre trovare pronto in fase offensiva senza mai strafare. In fase difensiva è ordinato

Ribery 7.5 due assist, tante grandi giocate. Sbaglia la palla che porta il pareggio di Lautaro ma poi disegna e inventa calcio da altissimo livello. Fenomeno

Kouamè 6.5 pronti via segna poi ne sbaglia un altro ma è presente al centro dell’attacco viola

Borja Valero 6 da ordine tattico nel mezzo, fa il suo e lancia un paio di contropiedi

Vlahovic 3 sbaglia il gol del 2-4, non prendendo nemmeno la porta da pochi passi e con tanto spazio. Si perde D’Ambrosio sul 4-2. Assolutamente imbarazzante.

Iachini 6 mette in campo una Fiorentina perfetta salvo poi sbagliare i cambi più importanti. Perche fuori Ribery? Tutto inutile, i complimenti li prenderà lo stesso.