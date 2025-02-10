Bucchioni: "Riconfermerei la stessa Fiorentina di giovedì. Firmerei per un pareggio a San Siro"

Il giornalista Enzo Bucchioni, al Tgr Rai Toscana, è intervenuto per parlare della sfida di questa sera, dove la Fiorentina affronterà l'Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria al Franchi di giovedì....

Il giornalista Enzo Bucchioni, al Tgr Rai Toscana, è intervenuto per parlare della sfida di questa sera, dove la Fiorentina affronterà l'Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria al Franchi di giovedì. Queste le sue parole:

"Io opterei per la stessa formazione di giovedì. Assente Pietro Comuzzo per la squalifica, ma l'atteggiamento tattico deve restare invariato, perché la Fiorentina ha saputo neutralizzare l'Inter sulle fasce. Quello è il loro punto di forza. Serve umiltà e contropiede. Se la Fiorentina arriva a San Siro troppo sicura di sé, potrebbe finire per caricare ulteriormente l'Inter. Se Fagioli giocherà, allora ben venga, perché il centrocampista ex Juve ha grandi qualità.

Di certo sarà una partita non facile perché l'Inter resta la favorita per lo scudetto. Bisogna capire se la loro è stata solo una battuta d'arresto o se la Fiorentina ha davvero le armi per far male anche alle grandi. Firmerei per un pareggio a San Siro".

Flachi: “Palladino difficilmente cambierà qualcosa. Vincere contro l’Inter ti dà più carica”

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