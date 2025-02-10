Ferrari: "Il presidente voleva una squadra con tanti italiani. Zaniolo? Ci darà una grande mano"

Il direttore generale Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:"Giovedì abbiamo fatto un'ottima prestazione, stasera si ricomi...

Il direttore generale Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Giovedì abbiamo fatto un'ottima prestazione, stasera si ricomincia da capo. Da sempre il nostro presidente ci dice di volere una squadra composta da tanti italiani. Abbiamo portato a casa tanti talenti in questo mercato, come Zaniolo, Ndour, Folorunsho e Fagioli. Speriamo che gli innesti siano giusti. Zaniolo? E' un giocatore duttile, un giocatore che fa parte del reparto offensivo. Gli piace partire dall'esterno, ma ha fatto anche il centravanti puro in alcune situazioni. Ci siamo portati a casa un atleta che ci può dare un grande aiuto per la sua duttilità. Firenze è una piazza bellissima, sono venuti in tanti a darci una mano. Abbiamo l'ambizione, vogliamo far meglio degli anni passati. Abbiamo fatto un mercato importante a gennaio e speriamo di toglierci grandi soddisfazioni".

De Gea: “Proveremo a proporre quanto fatto giovedì. Sogno Champions, i nuovi ci daranno un mano”

https://www.labaroviola.com/de-gea-proveremo-a-proporre-quanto-fatto-giovedi-sogno-champions-i-nuovi-ci-daranno-un-mano/288408/