De Gea: "Proveremo a proporre quanto fatto giovedì. Sogno Champions, i nuovi ci daranno un mano"

David De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Fiorentina. Queste le parole del portiere viola:"Sappiamo bene che questa è una partita differente, in trasferta a San Siro, contr...

David De Gea ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Fiorentina. Queste le parole del portiere viola:

"Sappiamo bene che questa è una partita differente, in trasferta a San Siro, contro una squadra che compete per vincere lo scudetto. Ma noi proveremo a ripetere quanto fatto giovedì. E' difficile dire quali saranno i nostri obiettivi, ma dobbiamo pensare partita dopo partita e stare concentrati. Sogno 4° posto? Il sogno è andare in Champions, però ora ci concentriamo su una partita difficile, contro una squadra molto forte, qui a San Siro. Sono sicuro che i nuovi arrivati ci daranno una mano per raggiungere questo obiettivo".

FORMAZIONE FIORENTINA: MORENO TITOLARE, PARISI E RICHARDSON CI SONO. FUORI GUD, FAGIOLI E ZANIOLO

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