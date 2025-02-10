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FORMAZIONE FIORENTINA: MORENO TITOLARE, PARISI E RICHARDSON CI SONO. FUORI GUD, FAGIOLI E ZANIOLO

La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo alle ore 20.45 allo stadio San Siro. Ecco gli undici viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2025 19:41
FORMAZIONE FIORENTINA: MORENO TITOLARE, PARISI E RICHARDSON CI SONO. FUORI GUD, FAGIOLI E ZANIOLO - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è di scena allo stadio San Siro dove incontrerà l'Inter nel posticipo della 24esima giornata di serie A. Palladino deve fare a meno di Comuzzo squalificato e di Adli e Pablo Mari, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

(4-4-2) De Gea, Moreno, Pongracic, Ranieri, Gosens, Dodò, Mandragora, Richardson, Parisi, Beltran, Kean

LE PAROLE DI ZANIOLO SULLA SCELTA FATTA IN ESTATE

https://www.labaroviola.com/zaniolo-lobiettivo-e-essere-protagonista-in-una-grande-fiorentina-sarei-dovuto-venire-gia-in-estate/288361/

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