FORMAZIONE FIORENTINA: MORENO TITOLARE, PARISI E RICHARDSON CI SONO. FUORI GUD, FAGIOLI E ZANIOLO

La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo alle ore 20.45 allo stadio San Siro. Ecco gli undici viola

La Fiorentina è di scena allo stadio San Siro dove incontrerà l'Inter nel posticipo della 24esima giornata di serie A. Palladino deve fare a meno di Comuzzo squalificato e di Adli e Pablo Mari, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

(4-4-2) De Gea, Moreno, Pongracic, Ranieri, Gosens, Dodò, Mandragora, Richardson, Parisi, Beltran, Kean

LE PAROLE DI ZANIOLO SULLA SCELTA FATTA IN ESTATE

https://www.labaroviola.com/zaniolo-lobiettivo-e-essere-protagonista-in-una-grande-fiorentina-sarei-dovuto-venire-gia-in-estate/288361/