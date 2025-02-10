Marotta: "Sconfitta amara quella di giovedì, abbiamo creato pochissimo. Stimolo in più per stasera"

Il presidente Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:"Quando giochiamo giochiamo per vincere, indipendetemente dall'avversario...

Il presidente Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Quando giochiamo giochiamo per vincere, indipendetemente dall'avversario. C'era un po' di amarezza per il modo in cui abbiamo perso, e penso che sia uno stimolo in più per stasera. Joao Felix? Abbiamo valutato i giocatori che circolavano e che potevano spostarsi, ma abbiamo deciso di rimanere con il nostro organico e non abbiamo approfondito, con il rispetto del giocatore. Statistiche alla mano, siamo una squadra prolifica, è una rarità assistere ad una partita come quella di giovedì contro la Fiorentina, dove abbiamo creato pochissimo. Stanchezza? Assolutamente sì, non c'è nulla da rimproverare alla squadra o allenatore, ma la testa in questo periodo qui è pesante. Non è un alibi, ma è un qualcosa che capita ai club impegnati nelle varie competizioni. Dobbiamo adeguarci ad un calendario molto pesante".

Ferrari: “Il presidente voleva una squadra con tanti italiani. Zaniolo? Ci darà una grande mano”

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