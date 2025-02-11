Conti al fianco di Kean dopo gli insulti sui social: "La mamma dei cretini è sempre incinta"

Carlo Conti, conduttore di Sanremo 25 e noto tifoso della Fiorentina, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo agli insulti razzisti ricevuti da Moise Kean dopo il match di San Siro contro l'...

Carlo Conti, conduttore di Sanremo 25 e noto tifoso della Fiorentina, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo agli insulti razzisti ricevuti da Moise Kean dopo il match di San Siro contro l'Inter. Il caso, denunciato dallo stesso calciatore, ha sollevato una grande ondata di indignazione e ha portato molti personaggi pubblici a prendere posizione contro la vergognosa ondata di discriminazione razziale.

Nel corso di una sua dichiarazione a Tgr Rai Toscana, Carlo Conti ha commentato l'increscioso episodio con un'espressione: "La mamma dei cretini è sempre incinta". Una frase che, seppur provocatoria, rispecchia in modo diretto e senza mezzi termini la rabbia di chi non tollera più il razzismo. Il conduttore ha voluto sottolineare con queste parole il suo totale disprezzo verso coloro che si rendono protagonisti di attacchi verbali e razzisti nei confronti di atleti e persone pubbliche.