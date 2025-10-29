29 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:23

Marchini fiducioso: “La Fiorentina può fare risultato contro l’Inter: vincere sarebbe la svolta”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

29 Ottobre · 13:33

29 Ottobre 2025 · 13:33

"Nella rimonta contro il Bologna la squadra ha dimostrato di essere ancora con l'allenatore"

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla sfida di questa sera, Inter-Fiorentina. Ecco le sue parole.

“La Fiorentina è con le spalle al muro, tutti danno come deadline la partita contro il Lecce, ma personalmente sarei molto concentrato sulla gara di sta sera. Resto convinto che la Fiorentina abbia le potenzialità per fare risultato anche a San Siro e mi aspetto una prestazione di un certo tipo. Nella rimonta contro il Bologna la squadra ha dimostrato di essere ancora con l’allenatore, chiaro che servono conferme. Sono ottimista sul fatto che si possa ripartire da lì a livello di atteggiamento e se arrivasse una vittoria contro l’Inter potrebbe essere la svolta della stagione”.

