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(VIDEO): Inter-Fiorentina ed uno score a favore dei nerazzurri. Ricordate i goal di Restelli e Batistuta?

Vi proponiamo grazie alla scheda realizzata da Stefano Borgi per il Museo Fiorentina in collaborazione con Violachannel.tv un antipasto di Inter-Fiorentina in programma martedì alle ore 21.00. I prece...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 12:34
(VIDEO): Inter-Fiorentina ed uno score a favore dei nerazzurri. Ricordate i goal di Restelli e Batistuta? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Vi proponiamo grazie alla scheda realizzata da Stefano Borgi per il Museo Fiorentina in collaborazione con Violachannel.tv un antipasto di Inter-Fiorentina in programma martedì alle ore 21.00. I precedenti favoriscono i nerazzurri ma le perle firmate Restelli e Batistuta fanno ben sperare, così come la rete firmata Simeone della scorsa stagione...

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