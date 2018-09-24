(VIDEO): Inter-Fiorentina ed uno score a favore dei nerazzurri. Ricordate i goal di Restelli e Batistuta?
Vi proponiamo grazie alla scheda realizzata da Stefano Borgi per il Museo Fiorentina in collaborazione con Violachannel.tv un antipasto di Inter-Fiorentina in programma martedì alle ore 21.00. I prece...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 12:34
Vi proponiamo grazie alla scheda realizzata da Stefano Borgi per il Museo Fiorentina in collaborazione con Violachannel.tv un antipasto di Inter-Fiorentina in programma martedì alle ore 21.00. I precedenti favoriscono i nerazzurri ma le perle firmate Restelli e Batistuta fanno ben sperare, così come la rete firmata Simeone della scorsa stagione...