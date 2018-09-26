Cor. Fio. "Rigore per fallo di polpastrello: sconfitta immeritata ma la Fiorentina ha carattere"

Il Corriere Fiorentino parla di Fiorentina-Inter, scrivendo: “Si chiedeva coraggio alla Fiorentina e coraggio ha avuto. E poi dato che la classifica, in attesa delle gare di oggi, resta buona. I viola...

Il Corriere Fiorentino parla di Fiorentina-Inter, scrivendo: “Si chiedeva coraggio alla Fiorentina e coraggio ha avuto. E poi dato che la classifica, in attesa delle gare di oggi, resta buona. I viola son lì, dove devono stare, e domenica al Franchi sarà scontro diretto con l’Atalanta”. E sul rigore: “Rigore, assegnato dal Var per fallo di mano, anzi di polpastrello di Hugo”. La Viola ha carattere e si rialza con Chiesa, ma nel finale D’Ambrosio fissa il 2-1.