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Cor. Fio. "Rigore per fallo di polpastrello: sconfitta immeritata ma la Fiorentina ha carattere"

Il Corriere Fiorentino parla di Fiorentina-Inter, scrivendo: “Si chiedeva coraggio alla Fiorentina e coraggio ha avuto. E poi dato che la classifica, in attesa delle gare di oggi, resta buona. I viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2018 10:00
Cor. Fio. "Rigore per fallo di polpastrello: sconfitta immeritata ma la Fiorentina ha carattere" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
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Il Corriere Fiorentino parla di Fiorentina-Inter, scrivendo: “Si chiedeva coraggio alla Fiorentina e coraggio ha avuto. E poi dato che la classifica, in attesa delle gare di oggi, resta buona. I viola son lì, dove devono stare, e domenica al Franchi sarà scontro diretto con l’Atalanta”. E sul rigore: “Rigore, assegnato dal Var per fallo di mano, anzi di polpastrello di Hugo”. La Viola ha carattere e si rialza con Chiesa, ma nel finale D’Ambrosio fissa il 2-1.

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