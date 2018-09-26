Pezzella: "L'Inter ha fatto un solo tiro in porta. Siamo giovani ma meritiamo rispetto"

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato dopo la partita di San Siro, queste le sue parole:"Abbiamo fatto una grande prestazione e siamo stati vicini a portare a casa il risultato posit...

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato dopo la partita di San Siro, queste le sue parole:

"Abbiamo fatto una grande prestazione e siamo stati vicini a portare a casa il risultato positivo. L’Inter ha fatto solo un tiro in porta nel secondo tempo. Questa è la strada giusta perché ho visto una bella prestazione da parte della squadra. Siamo rientrati arrabbiati nello spogliatoio dopo il rigore contro. Nel secondo tempo siamo entrati in campo determinati, abbiamo pareggiato, e siamo rimasti sempre in mezzo alla partita. Si parla tanto sul fatto che siamo una squadra giovane ma meritiamo più rispetto. È difficile fare l’arbitro perché dentro al campo hai tanta adrenalina ma durante la partita devi arbitrare in maniera equivalente"