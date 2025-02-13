Zappi (pres. AIA) sottolinea: "Non difendo l'errore in Inter-Fiorentina. Protocollo IFAB da aggiornare"

A seguito dell'episodio arbitrale che ha sicuramente inciso sull'esito di Inter-Fiorentina, terminata 2-1 per i nerazzurri, il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha rilasciato delle dichiarazioni in...

A seguito dell'episodio arbitrale che ha sicuramente inciso sull'esito di Inter-Fiorentina, terminata 2-1 per i nerazzurri, il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa per esaminare l'accaduto. Ecco le sue parole riportate da TMW:

"Cosa c'è da migliorare, anche dopo Inter-Fiorentina? Tutti stanno cercando di capire qualcosa in più sugli episodi di domenica... Da parte mia non ci sarà mai una difesa dell'errore oltre i limiti della logica, sarebbe controproducente. Io parlo di credibilità, della nostra funzione e del nostro ruolo. Il cross di Bastoni è evidente fosse fuori. Poi ragioniamo sul perché accade. La posizione di La Penna era ottimale, ma c'era una prospettiva di visuale coperta. I due giocatori coinvolti coprono la visuale. L'arbitro doveva vederlo, ma non era nella possibilità di farlo. L'assistente numero 2, dall'altra parte, se si fosse trovato completamente allineato con i pali avrebbe visto il pallone fuori... Il VAR non è intervenuto, ma qui si entra nel campo del protocollo. Non si può accusare il nostro mondo per aver rispettato il protocollo IFAB. Secondo me va aggiornato questo protocollo, lo dico da sempre. Ma è una cosa che non compete all'AIA. Noi siamo aperti ad una proposta di sperimentazione della regola 12, riguardante le condotte ostruzionistiche dei portieri. Chi chiede innovazione con noi sfonda porte aperte, ma non chiederò mai a nessuno di violare il protocollo, le regole sono sacre. Questo deve essere accettato".