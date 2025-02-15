Sfogo Inzaghi: "Parlano ancora del corner con la Fiorentina, ma ricordo quello dato al Leverkusen al 90'"

Dopo l'episodio arbitrale verificatosi in Inter-Fiorentina, con il corner inesistente che ha portato i nerazzurri in vantaggio, Simone Inzaghi si è sfogato in conferenza stampa per dire la sua sulla m...

Dopo l'episodio arbitrale verificatosi in Inter-Fiorentina, con il corner inesistente che ha portato i nerazzurri in vantaggio, Simone Inzaghi si è sfogato in conferenza stampa per dire la sua sulla mediaticità dell'evento, dal quale sfociano le polemiche e i malumori per i protocolli IFAB da aggiornare. Queste le parole del tecnico nerazzurro:

"Per l'Inter si fanno trasmissioni e si parla per giorni e giorni, degli altri al contrario non se ne parla quasi. Io ho solo detto che mi sono arrabbiato dopo il Milan perché dopo 4-5 episodi siamo umani. Ho lanciato l'allarme e abbiamo avuto la testimonianza lunedì: si sta parlando ancora oggi del corner assegnato a noi contro la Fiorentina con la palla uscita e mi viene in mente Leverkusen dove ci viene assegnato un corner contro al 90' su fuorigioco".