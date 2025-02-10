Cade la Fiorentina a San Siro, l'Inter vince 2-1. Primo gol dell'Inter su un calcio d'angolo inesistente

Decide il match il gol di Arnautovic

L'Inter di Simone Inzaghi oggi alle ore 20.45 affronta la Fiorentina di Raffaele Palladino a San Siro. La gara d'andata, è stata giocata appena 4 giorni fa, dopo essere stata rinviata in seguito al malore che ha colpito Edoardo Bove l'1 dicembre. All'Artemio Franchi di Firenze, la squadra gigliata, a sorpresa, con una squadra in piena emergenza, ha vinto 3-0. I viola si sono rilanciati nella corsa per un posto in Champions League, i nerazzurri invece vogliono riprendere a correre per inseguire il Napoli di Conte che ieri è stato fermato dall'Udinese (1-1 al Maradona).

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio la Fiorentina con Beltran. Al 1’ il primo squillo dell’Inter, Darmian crossa per Lautaro che va al tiro, palla di poco fuori. Al 7’ Calhanoglu prova la conclusione, De Gea chiude. Al 14’ occasioni per l’Inter, cross dentro per Barella che prova la rovesciata con il sinistro, palla di poco fuori. Al 17’ Richardson conclude dalla distanza, tiro centrale. Al 21’ chance per l’Inter su corner, Bastoni prolunga e Carlos Augusto scheggia il palo esterno. Al 24’ corner dentro per Lautaro che colpisce la traversa. A 27’ fuori Thuram per infortunio, al suo posto Arnautovic. Al 28’ corner battuto dentro, autogol di Pongracic. Al 31’ Arnautovic chiude sul tiro di De Gea. Ammonito Mkhitaryan. Al 37’ giallo per Richardson. Al 41’ cross dentro di Mandragora, Gosens colpisce e Darmian prende la palla con il braccio. Calcio di rigore per la Fiorentina, dal dischetto Mandragora spiazza Sommer e fa 1-1. Al 47’ ammoniti Parisi e Calhanoglu.

SECONDO TEMPO- Il primo pallone del secondo tempo è dell’Inter. Al 47’ primo squillo dell’Inter con Lautaro. Al 50’ conclusione da fuori di Lautaro, palla sopra la traversa. Al 52’ cross dentro di Carlos Augusto per Arnautovic che fa 2-1. Al 56’ ottima punizione di Barella. Al 62’ Lautaro calcia, si immola Gosens. Al 62’ fuori Richardson e Parisi; dentro Cataldi e Folorunsho. Al 63’ cross dentro per Lautaro che trova il colpo di testa. Al 66’ doppio cambio dentro Zaniolo e Fagioli, fuori Beltran e Moreno. Al 68’ Fagioli imbuca per Kean, che non riesce a dare forza al pallone. Al 70’ giallo per Zalewski. Al 75’ Zaniolo si accentra e scarica per Gosens che va al tiro. Al 77’ fuori Arnautovic, dentro Taremi. Al 78’ Zalewski calcia, palla deviata in angolo. Al 79’ ammonito Barella che affonda il tackle su Kean. All’80’ fuori Mandragora, dentro Gudmundsson.

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