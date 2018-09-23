Gazzetta, la Fiorentina ridimensiona la Spal e martedì arriva l'esame Inter...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, la Fiorentina ieri sera ha ridimensionato la Spal superandola per 3-0 grazie alle reti di Pjaca, Milenkovic e Chiesa. La squadra marted...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, la Fiorentina ieri sera ha ridimensionato la Spal superandola per 3-0 grazie alle reti di Pjaca, Milenkovic e Chiesa. La squadra martedì affronterà l'Inter al Meazza, reduce della vittoria a Marassi contro la Sampdoria per 0-1 grazie alla rete in "zona cesarini" di Brozovic. Sarà dunque un vero e proprio esame per i gigliati: di che pasta è fatta questa Fiorentina?