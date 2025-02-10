Inzaghi: "Oggi vittoria importante, la Fiorentina non ha fatto quasi niente per impensierirci"

Il tecnico nerazzurro ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina nella partita che ha chiuso il turno

A Dazn ha parlato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dopo il successo contro i viola: "La partita è stata ottima, vedo le statistiche e abbiamo giocato bene. Siamo stati concentrati, abbiamo attaccato molto e la potevamo chiudere anche prima, ma va bene così perché giocavamo contro una squadra che ci ha fatto pagare dazio giovedì. Sapevamo che loro sono bravi nelle ripartenze e dovevamo chiudere i rifornimenti alle punte e così abbiamo fatto. Sommer non ha fatto parate ed il pareggio è venuto fuori da un episodio casuale che ha dato alla Fiorentina modo di stare in partita. Loro erano molto bassi e poi nella ripresa ci hanno dato noia."

Su Giovedì: "Una partita no ci sta, hanno parlato in tanti contro di me dopo la gara e per questo oggi era una gara particolare. Abbiamo giocato di continuo e un calo è fisiologico, adesso abbiamo una serie di partite importanti che diranno chi siamo davvero."

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