Pagnini: "Mazzoleni arbitro perfetto per la sfida, sinonimo di garanzia. Rizzoli ha tenuto conto..."

Il noto esperto di arbitri, Simon Pagnini ci ha introdotto l'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni per Inter-Fiorentina, gara in programma stasera ore 21.00:"Mazzoleni un senatore dell'arbitraggio poichè van...

Il noto esperto di arbitri, Simon Pagnini ci ha introdotto l'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni per Inter-Fiorentina, gara in programma stasera ore 21.00:

"Mazzoleni un senatore dell'arbitraggio poichè vanta 195 gettoni di presenza nella massima serie, è a fine carriera e questa sarà l'ultima stagione. Il designatore Rizzoli tiene conto del big match della settimana e lo designa a Milano visto che nel fine settimana ci sarà: Napoli-Juventus e Roma-Lazio. Mazzoleni un arbitro di indubbia esperienza, idoneo per queste sfide, è internazionale e sarà coadiuvato dal buon Irrati di Pistoia al VAR ed il tutto fa ben sperare e da garanzia assoluta".

Gabriele Caldieron