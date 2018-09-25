Benassi: "Dobbiamo ripetere la prestazione di sabato. Sarà una gara difficile"

Queste le parole di Benassi nel pre partita a Sky: "Sto bene, sempre al 100%. Sappiamo che questo sia solo l'inizio della stagione: abbiamo di fronte una grande squadra, sarà una gara difficile. Cerch...

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2018 20:04

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