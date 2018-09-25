Labaro Viola

Benassi: "Dobbiamo ripetere la prestazione di sabato. Sarà una gara difficile"

Queste le parole di Benassi nel pre partita a Sky: "Sto bene, sempre al 100%. Sappiamo che questo sia solo l'inizio della stagione: abbiamo di fronte una grande squadra, sarà una gara difficile. Cerch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 20:04
Benassi: "Dobbiamo ripetere la prestazione di sabato. Sarà una gara difficile" -
News
Benassi
Inter Fiorentina
Condividi

Queste le parole di Benassi nel pre partita a Sky: "Sto bene, sempre al 100%. Sappiamo che questo sia solo l'inizio della stagione: abbiamo di fronte una grande squadra, sarà una gara difficile. Cercheremo di far bene in modo da mantenere la nostra alta media-punti. In campo sappiamo quello che dobbiamo fare: lo prepariamo nei minimi dettagli in settimana. Dobbiamo ripetere la prestazione fatta con la Spal. Se segno esulto? Non lo so, è una domanda che mi prende alla sprovvista. Ma io sarò sempre grato: se sono qui, è grazie a loro".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok