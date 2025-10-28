I convocati della Fiorentina per l’Inter: tutti confermati tranne Sabiri, out per una contusione

La Fiorentina ha emanato la lista dei convocati in vista della nona giornata di Serie A, dove sarà di scena a San Siro contro l’Inter di Chivu a partire dalle 20.45.
L’unica novità da segnalare è l’assenza di Sabiri, entrato durante il secondo tempo contro il Bologna, quando ha rimediato una contusione. Potrebbe rientrare contro il Lecce. Di seguito la lista dei convocati:
Portieri: De Gea, Martinelli, Lezzerini
Difensori: Comuzzo, Kouadio, Mari, Pongracic, Ranieri, Viti
Centrocampisti: Dodò, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Parisi, Richardson, Sohm
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli