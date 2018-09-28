Da Milano: "Mazzoleni pro viola, gol da annullare e Chiesa doveva essere espulso"
Su Facebook e Twitter anche i tifosi neroazzurri si sono scatenati a commentare l'operato del fischietto Mazzoleni: "C'è un fallo sul Ninja Nainggolan il gol viola era da annullare. Chiesa andava espu...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 10:45
Su Facebook e Twitter anche i tifosi neroazzurri si sono scatenati a commentare l'operato del fischietto Mazzoleni: "C'è un fallo sul Ninja Nainggolan il gol viola era da annullare. Chiesa andava espulso per le continue simulazioni e proteste in quanto era già ammonito".
Fa sicuramente sorridere questo atteggiamento dei fan interisti. Va bene essere tifosi ma un minimo di obbiettività andrebbe mantenuta