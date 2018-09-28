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Da Milano: "Mazzoleni pro viola, gol da annullare e Chiesa doveva essere espulso"

Su Facebook e Twitter anche i tifosi neroazzurri si sono scatenati a commentare l'operato del fischietto Mazzoleni: "C'è un fallo sul Ninja Nainggolan il gol viola era da annullare. Chiesa andava espu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 10:45
Da Milano: "Mazzoleni pro viola, gol da annullare e Chiesa doveva essere espulso" -
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Su Facebook e Twitter anche i tifosi neroazzurri si sono scatenati a commentare l'operato del fischietto Mazzoleni: "C'è un fallo sul Ninja Nainggolan il gol viola era da annullare. Chiesa andava espulso per le continue simulazioni e proteste in quanto era già ammonito".

Fa sicuramente sorridere questo atteggiamento dei fan interisti. Va bene essere tifosi ma un minimo di obbiettività andrebbe mantenuta

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