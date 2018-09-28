Da Milano: "Mazzoleni pro viola, gol da annullare e Chiesa doveva essere espulso"

Su Facebook e Twitter anche i tifosi neroazzurri si sono scatenati a commentare l'operato del fischietto Mazzoleni: "C'è un fallo sul Ninja Nainggolan il gol viola era da annullare. Chiesa andava espu...

A cura di Redazione Labaroviola 28 settembre 2018 10:45

Condividi