Brambati su Italiano: “È bravo, sorpreso dal calo. Per fare il salto di qualità serve qualcosa in più”

Il procuratore Massimo Brambati è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare del brutto periodo che sta attraversando la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sorpreso dal calo della Fiorentina perché Italiano è un bravo allenatore, ma per il salto di qualità serve fare qualcosa in più. Per capire cosa è veramente successo dovremo essere dentro al gruppo, ma vi ricordo che ad un certo punto si è parlato anche di una Fiorentina in lotta per il quarto posto. Ha perso contro squadre alla portata, se non avesse sprecato queste occasioni sarebbe ad insidiare la Juventus”.

