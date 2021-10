Brambati: “Vlahovic? I tifosi maturino. Non esistono bandiere, i giocatori sono professionisti”

Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina dopo la recente contestazione verso il centravanti da parte dei tifosi. Ecco le sue parole: “Bisogna che i tifosi maturino. Devono capire che non esistono più le bandiere. Serve accettare che i giocatori sono professionisti e possono cambiare maglia”

