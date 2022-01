Massimo Brambati, ex giocatore e braccio destro di Luciano Moggi, ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole su Vlahovic: “Ha l’ambizione di andare a giocare in un club che gli offre palcoscenici diversi rispetto alla Fiorentina. Se può farlo, perché non deve farlo? Ha 21 anni, è giusto che lo faccia” conclude Brambati.

