Pedullà: “Vlahovic alla Juventus è fuori portata per le casse bianconere, non so perchè se ne parla”

Alfredo Pedullà ha parlato a ViolaFun del calciomercato della Fiorentina, le sue parole:

“Con Vlahovic si può riaprire la porta per il rinnovo perchè lui non è come Lukaku ed ha un atteggiamento giusto e congruo, nonostante magari ha già deciso di andare via per vincere. Ci potrebbero essere margini di manovra anche per rinnovare per un anno e mettere un prezzo che soddisfi la Fiorentina, che ci ha sperato. Bisogna capire se sono parole reali o se sono solo parole di circostanza.

Per il procuratore sarebbe meglio se Vlahovic andasse via fra un anno e mezzo ma cosi non ci sarebbe riconoscenza nei confronti della Fiorentina e non sarebbe il massimo per il ragazzo da un punto di vista ambientale. Vlahovic via a gennaio? Non c’è questa possibilità e bisogna avere rispetto per le situazioni ormai chiare, mi sorprenderei se Commisso lo darà alla Juventus, ci saranno commissioni da 20 milioni per prenderlo, certe operazioni se le possono permettere in pochi in giro per l’Europa

Ikonè è un grande colpo sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista economico perchè in Europa non prendi un esterno ad un prezzo cosi basso. Julian Alvarez? La palla ce l’ha in mano il Manchester United, il problema della Fiorentina è stato che ha preso tempo sul pagamento della clausola mentre lo United non ha avuto paura di farlo.

Scamacca? Per la Fiorentina ci sarà grande concorrenza, Inter e Juventus sono in vantaggio per i rapporti che ci sono tra queste società e il Sassuolo. Il prezzo partirà da 40 milioni.

Colpi a centrocampo? Solo in caso di cessione di Amrabat. Portiere? Dragowski ha la stessa situazione di Meret con il Napoli, sono due situazioni da risolvere. Milenkovic? E’ la seconda scelta di tanti e la prima scelta di pochi. Lui è stato molto carino per rinnovare il contratto di un anno, non è Franco Baresi, avrebbe dovuto le sue aspettative.

Joao Pedro? Non penso che il Cagliari voglia retrocedere. Caicedo? Non credo che vada via dal Genoa per andare in un’altra squadra come la Fiorentina che non giochi, ha lasciato la Lazio per questo motivo. Lui vuole giocare. Kokorin? Ci vuole qualcuno che lo ami particolarmente per prenderlo, in questo momento c’è solo un timido interesse da parte di qualcuno, vediamo cosa accadrà”

