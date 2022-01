Repubblica rivela, l’unico modo per far restare Odriozola alla Fiorentina è andare in Europa

Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, bisogna prestare attenzione alla situazione Odriozola, in prestito secco dal Real Madrid e pienamente al centro del progetto tecnico dei viola. L’eventuale accesso all’Europa potrebbe spingere lo spagnolo alla permanenza. Da valutare anche Bonaventura e Saponara, per i quali potrebbero scattare le opzioni sul rinnovo per un’altra stagione

SI ALLENANO TUTTI TRANNE BENASSI E SOTTIL