Brambati attacca Commisso: “Lui è attaccato alla maglia? Calcio è business, non ci sono presidenti tifosi”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento de Il Tackle dell’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati: “Commisso che attacca di nuovo Vlahovic e Chiesa per il passaggio alla Juventus? Io la domanda che mi faccio è: bene i presidenti che vogliono spendere nel calcio, ma lui è attaccato alla maglia? Tutti ora agiscono per fini di lucro, non esistono più i presidenti-tifosi. Il calcio ormai è diventato un business. Quelli che si vogliono spacciare come tifosi non lo sono perchè sennò lo saresti da quando sei ragazzo; non ci sono più presidenti che comprano una squadra perchè tifosi. Gli unici tifosi sono i tifosi. Kim potrebbe andarsene dal Napoli, rimane un grande professionista perché si è impegnato e ha vinto anche uno Scudetto.”

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SU BONAVENTURA