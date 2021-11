Brambati: “Vlahovic promesso sposo della Juventus? No, non ha ancora l’accordo con nessuno”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato anche di Dusan Vlahovic a TMW Radio:

Nel weekend c’è Fiorentina-Milan. C’è anche la sfida Ibra-Vlahovic. Lui può arrivare a quel livello?

“Vedo grandissime qualità in lui. Vedremo poi dove andrà a finire. Ci sono degli episodi fortunati in un cambio di casacca. Se vai in una squadra vincente, hai dei benefici anche tu. Ibra è sempre andato in squadre importantissime”.

Vlahovic ha già un accordo con la Juventus?

“Non ha l’accordo, perché uno dei miei amici che ha il mandato per la sua vendita mi ha detto che non ha ancora un accordo con nessuno”.

