“Mettiamo la violenza fuorigioco!”, il 23 novembre alle 19.00 evento benefico contro la violenza sulle donne

Il 23 novembre alle ore 19.00 presso il Guelfi Sport Center in via del Perugino 45/1 si terrà l’evento “Mettiamo la violenza fuorigioco!”. Triangolare a scopo benefico contro gli episodi di violenza nei confronti delle donne. Parteciperà la Sancascianese Calcio Womens, l’F.C. Duccio Dini ed il Centro Storico Lebowski Womens. Il ricavato dagli ingressi sarà devoluto interamente all’associazione Artemisia. Luca Benelli dell’UISP Firenze arbitra il torneo mentre Gabriele Caldieron presenta la serata per il Comune di Firenze, ed in particolar modo per il Quartiere 4.

